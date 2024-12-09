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10 декабря, 11:29
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В Элисте за минувшие сутки полицейскими были пресечены два факта автомобилями в нетрезвом виде

В Элисте за минувшие сутки полицейскими были пресечены два факта автомобилями в нетрезвом виде

В вечернее время на улице Кирова был остановлен автомобиль под управлением 37-летнего жителя Целинного района с признаками опьянения. В отношении водителя составлен административный протокол. Было установлено, что мужчина в текущем году уже привлекался к уголовной ответственности за подобное правонарушение и был лишен права управления на 24 месяца.

Аналогичный случай был зарегистрирован на улице Губаревича. Задержан элистинец, управлявший автомобилем в нетрезвом состоянии. Ранее мужчина уже был привлечен к административной ответственности и был лишен права управления сроком на 18 месяца.

Автомобиля были изъяты. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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