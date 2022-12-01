7 марта, 14:50
 8 °C
80,24
75,47
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 марта, 11:13
Новости

Юные певцы и музыканты из Элисты стали обладателями Гран-при и лауреатами конкурса "Живи, народная душа" в Астрахани

Юные певцы и музыканты из Элисты стали обладателями Гран-при и лауреатами конкурса "Живи, народная душа" в Астрахани

Калмыкию представили учащиеся Детской школы искусств номер 1. Мероприятие было приурочено к 215–летию со дня рождения фольклориста и собирателя русских народных песен Петра Киреевского и 150-летию со дня рождения композитора, пианиста и дирижёра Сергея Рахманинова.

Как сообщает пресс-служба администрации Элисты, конкурс прошёл в рамках Года педагога и наставника и был направлен на сохранение музыкальных и песенных традиций народов России.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия