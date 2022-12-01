7 марта, 11:13
Юные певцы и музыканты из Элисты стали обладателями Гран-при и лауреатами конкурса "Живи, народная душа" в Астрахани
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Калмыкию представили учащиеся Детской школы искусств номер 1. Мероприятие было приурочено к 215–летию со дня рождения фольклориста и собирателя русских народных песен Петра Киреевского и 150-летию со дня рождения композитора, пианиста и дирижёра Сергея Рахманинова.
Калмыкию представили учащиеся Детской школы искусств номер 1. Мероприятие было приурочено к 215–летию со дня рождения фольклориста и собирателя русских народных песен Петра Киреевского и 150-летию со дня рождения композитора, пианиста и дирижёра Сергея Рахманинова.
Как сообщает пресс-служба администрации Элисты, конкурс прошёл в рамках Года педагога и наставника и был направлен на сохранение музыкальных и песенных традиций народов России.