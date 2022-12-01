7 марта, 10:53
Сегодня в центральном хуруле Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" пройдет заключительный молебен "Ик йорял"
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Праздник был учрежден Великим ламой Цонкапа в честь чудесных деяний Будды Шакьямуни. Первые службы проходили в храме Джокханг в Лхасе.
Праздник был учрежден Великим ламой Цонкапа в честь чудесных деяний Будды Шакьямуни. Первые службы проходили в храме Джокханг в Лхасе.
Тысячи священнослужителей из разных монастырей Тибета в течение трех недель проводили молебны во имя процветания учения и во благо всех живых существ. В это время все читают молитвы и медитируют.