Сегодня в центральном хуруле Калмыкии "Золотая обитель Будды Шакьямуни" пройдет заключительный молебен "Ик йорял"

Праздник был учрежден Великим ламой Цонкапа в честь чудесных деяний Будды Шакьямуни. Первые службы проходили в храме Джокханг в Лхасе.



Тысячи священнослужителей из разных монастырей Тибета в течение трех недель проводили молебны во имя процветания учения и во благо всех живых существ. В это время все читают молитвы и медитируют.