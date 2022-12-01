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7 марта, 11:46
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Ежегодный фольклорно-этнографический праздник "Фестиваль тюльпанов" пройдёт в Калмыкии уже в десятый раз

Ежегодный фольклорно-этнографический праздник "Фестиваль тюльпанов" пройдёт в Калмыкии уже в десятый раз

В этом году он охватит всю республику и продлится целый месяц. Об этом сообщает агентство по развитию туризма Калмыкии. В программу фестиваля войдут: 10 концертов на главной сцене Элисты, турниры по национальным видам спорта, развлечения и конкурсы для детей. Кроме того, гостей и жителей региона ждут блюда из калмыцкой баранины на гастрономическом фестивале "МаханФест". Ну и конечно не обойдется без незабываемых пейзажей калмыцкой степи, украшенной тюльпанами.

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