Ежегодный фольклорно-этнографический праздник "Фестиваль тюльпанов" пройдёт в Калмыкии уже в десятый раз

В этом году он охватит всю республику и продлится целый месяц. Об этом сообщает агентство по развитию туризма Калмыкии. В программу фестиваля войдут: 10 концертов на главной сцене Элисты, турниры по национальным видам спорта, развлечения и конкурсы для детей. Кроме того, гостей и жителей региона ждут блюда из калмыцкой баранины на гастрономическом фестивале "МаханФест". Ну и конечно не обойдется без незабываемых пейзажей калмыцкой степи, украшенной тюльпанами.