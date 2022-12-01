11 мая, 14:55
Юные Калмыцкие спортсмены завоевали медали на первенстве ЮФО по олимпийскому тхэквондо
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Соревнования проходили в городе Шахты Ростовской области. Состязались юноши и девушки 12-14 лет. Представители сборной республики завоевали шесть медалей. Вторые места в своих категориях заняли Дарсен Хакулов и Антон Надвидов. Бронза досталась Алтане Шанаевой, Владиславу Удаеву, Тимуру Манджиеву и Веронике Базаевой. Об этом сообщает пресс-служба республиканской комплексной спортшколы олимпийского резерва.
Соревнования проходили в городе Шахты Ростовской области. Состязались юноши и девушки 12-14 лет. Представители сборной республики завоевали шесть медалей. Вторые места в своих категориях заняли Дарсен Хакулов и Антон Надвидов. Бронза досталась Алтане Шанаевой, Владиславу Удаеву, Тимуру Манджиеву и Веронике Базаевой. Об этом сообщает пресс-служба республиканской комплексной спортшколы олимпийского резерва.
Фото: БУ РК "РКСШОР"