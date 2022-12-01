4 июня в Калмыкии объявлен Днем национального праздника

Соответствующий Указ подписал сегодня Глава республики Бату Хасиков. В этот день буддисты будут отмечать День рождения основателя учения, самый главный день месяца Урс Сар. В этом году праздник выпадает на воскресенье, поэтому выходной день переносится на понедельник, 5 июня. Между тем, как сообщает пресс-служба Центрального Хурула, священный для буддистов месяц Үрс сар, в котором Будда Шакьямуни родился, достиг просветления и ушёл в Махапаринирвану, в этом году пройдёт с 20 мая по 18 июня включительно.



Это время, когда все деяния увеличиваются в сто тысяч раз. В этот период важно сделать упор на накопление благих заслуг, посвятить его духовной практике.