В Черноземельском районе по постановлениям прокуратуры два юридических лица привлечены к административной ответственности за нарушения законодательства о противодействии коррупции



Прокуратура Черноземельского района провела проверку законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что АО "Племзавод "Черноземельский" в нарушение закона не направило уведомление о заключении трудового договора с бывшим государственным гражданским служащим в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия.



Аналогичное нарушение закона допущено МКУ "Финансово-экономическое управление администрации Черноземельского районного муниципального образования Республики Калмыкия", которое заключило трудовой договор с бывшим работником Управления ЗАГС Республики Калмыкия.



Прокурор района в отношении юридических лиц возбудил два дела об административных правонарушениях по ст.19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего), по результатам рассмотрения которых юридические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере 50 тыс. рублей каждое.



Сообщает пресс-служба Прокуратуры Республики Калмыкия.