Юные калмыцкие шахматисты представляют регион на первенстве России

С 24 по 31 мая в Костроме проводят турнир среди детей до девяти лет. В нем участвуют около шестисот ребят. Как сообщили в республиканской спортшколе по шахматам, Калмыкию представляют Иван Абушаев, Джалсан Онкуров, Петр Даванов и Эльзята Левгеева.

Рейтинг-фаворит первенства мальчиков – еще один калмыцкий спортсмен Роман Шогджиев. На соревнованиях он представляет Москву.

Фото: Школа шахмат Калмыкии