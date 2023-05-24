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26 мая, 12:33
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Юные калмыцкие шахматисты представляют регион на первенстве России

Юные калмыцкие шахматисты представляют регион на первенстве России

С 24 по 31 мая в Костроме проводят турнир среди детей до девяти лет. В нем участвуют около шестисот ребят. Как сообщили в республиканской спортшколе по шахматам, Калмыкию представляют Иван Абушаев, Джалсан Онкуров, Петр Даванов и Эльзята Левгеева.

Рейтинг-фаворит первенства мальчиков – еще один калмыцкий спортсмен Роман Шогджиев. На соревнованиях он представляет Москву.

Фото: Школа шахмат Калмыкии

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