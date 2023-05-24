Сегодня - День российского предпринимательства

Праздник нацелен на то, чтобы показать важность среднего и малого бизнеса для экономики государства. Ведь услугами предпринимателей мы пользуемся ежедневно, и без них нам было бы сложно представить свою жизнь. Как сообщает пресс-служба профильного министерства, на сегодняшний день в республике зарегистрировано более 12 тысяч субъектов МСП.

Отметим, большая их часть задействована в розничной торговле и общественном питании. Между тем, как сообщил в своём телеграм-канале Глава региона Бату Хасиков, Калмыкия примет участие в Международной выставке-форуме «Россия», где будут продемонстрированы важнейшие достижения в сфере экономики, сельского хозяйства, образования, спорта, туризма, цифрового развития. Мероприятие пройдет в Москве на ВДНХ по поручению Президента.

«Калмыкия - это регион, который делает ставку не только на традиционные виды деятельности, но и активно разрабатывает новые направления: производство альтернативной энергии, развитие транспортно-логистической инфраструктуры, строительной, нефтяной и газовой отраслей». – отметил Бату Хасиков и добавил: «Наша республика красива и уникальна, мы должны представить наш регион наилучшим образом»