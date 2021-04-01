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20 апреля, 15:27
НовостиСпорт

Юные калмыцкие каратисты вновь на пьедестале почета

Юные калмыцкие каратисты вновь на пьедестале почета

 Из Омска возвращаются атлеты, удачно выступившие на Первенстве России по карате среди юношей от 14 до 20 лет. Команда Калмыкии завоевала целую россыпь медалей: золото, три серебра и бронзу. Но главное, по итогам турнира будет сформирована сборная страны. И у ребят из степного края есть все шансы защищать честь России на европейском чемпионате в августе в финском городе Тампере. 

 Пример со старших товарищей берут и каратисты 12 – 14 лет. Они готовятся к поездке в Нижний Новгород. Там на этой неделе состоятся Всероссийские соревнования. 

 

 

 

 

 

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