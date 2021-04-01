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20 апреля, 14:07
НовостиПамять

20 апреля – важная дата в истории страны

20 апреля – важная дата в истории страны

 Ровно 87 лет назад, впервые были вручены золотые звезды к званию Героя Советского Союза. Тогда высшей степени отличия удостоились 7 лётчиков, которые спасли терпящих бедствие пассажиров и членов экипажа парохода «Челюскин». Всего, эту, самую главную государственную награду СССР, получили свыше 12 тысяч человек.

Среди них есть имена 23 уроженцев Калмыкии – настоящих примеров чести и отваги для подрастающего поколения. Одними из первых были отмечены Эрдни Деликов, Иван Гермашев, Илья Зигуненко. Данные министерства обороны за 1968 год свидетельствуют о том,  что тогда республика по числу Героев Советского Союза, в зависимости от численности населения, занимала второе место в стране, уступая лишь осетинам. После 90-х годов уже Герои России продолжали и продолжают нести это гордое звание.

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