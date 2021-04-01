В Калмыкии прививочную кампанию прошли более 28 тысяч человек

Такие данные приводят в министерстве здравоохранения республики. 11 тысяч из них получили две фазы вакцины.

Между тем, продолжает действовать масочный режим, именно индивидуальные средства защиты смогут обезопасить вас и ваших близких от заражения, а вакцина «Спутник V» – от тяжелых последствий в случае заражения. В Роспотребнадзора настоятельно советуют соблюдать социальную дистанцию, использовать перчатки и дезинфекторы. Кроме того, в ведомстве рекомендуют воздержаться от участия в массовых мероприятиях.