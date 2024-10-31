Юные исследователи республики встретились на конференции

Сегодня в Элисте состоялось торжественное открытие ХХI республиканской конференции туристско-краеведческого движения «Бичкн Төрскм».

Это значимое событие собрало 168 учащихся из 13 районов муниципальных образований и города Элиста, которые представили 171 исследовательскую работу, посвященную истории и культуре родного края.

На конференции отметили высокие достижения юных краеведов и исследователей Калмыкии. Во всероссийских конкурсах и фестивалях они стали дипломантами, лауреатами и призерами. Члены жюри отмечают высокое качество работ калмыцких школьников.

Конференция «Бичкн Төрскм» стала не только местом для представления исследовательских работ, но и площадкой обмена опытом, укрепления связей между молодыми исследователями.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия