1 ноября, 16:25
 12 °C
105,52
97,02
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 ноября, 11:45
НовостиСобытие

Юные исследователи республики встретились на конференции

Юные исследователи республики встретились на конференции

Сегодня в Элисте состоялось торжественное открытие ХХI республиканской конференции туристско-краеведческого движения «Бичкн Төрскм».

Это значимое событие собрало 168 учащихся из 13 районов муниципальных образований и города Элиста, которые представили 171 исследовательскую работу, посвященную истории и культуре родного края.

На конференции отметили высокие достижения юных краеведов и исследователей Калмыкии. Во всероссийских конкурсах и фестивалях они стали дипломантами, лауреатами и призерами. Члены жюри отмечают высокое качество работ калмыцких школьников.

Конференция «Бичкн Төрскм» стала не только местом для представления исследовательских работ, но и площадкой обмена опытом, укрепления связей между молодыми исследователями.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия