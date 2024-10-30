Ночь искусств откроется в Национальном музее

2 ноября «Ночь искусств», посвященная Дню народного единства, пройдет в Национальном музее Калмыкии имени Н.Н. Пальмова.

Это уже восьмая традиционная всероссийская акция под девизом «Народов много - Родина одна».

Для жителей и гостей столицы подготовлены обзорные экскурсии по залам, кинопоказы, лекции по истории искусств и мастер-класс от народного художника России, заслуженного художника Калмыкии, академика РАХ Дмитрия Сангаджиева.

Студенты и преподаватели Элистинского колледжа искусств нарисуют портреты посетителей, а также продемонстрируют искусство чтецов. В одном из залов музея развернется площадка «Открытый микрофон», где исполнители устроят музыкальный баттл.

Фото: Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова