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1 ноября, 09:25
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Ночь искусств откроется в Национальном музее

Ночь искусств откроется в Национальном музее

2 ноября «Ночь искусств», посвященная Дню народного единства, пройдет в Национальном музее Калмыкии имени Н.Н. Пальмова.

Это уже восьмая традиционная всероссийская акция под девизом «Народов много - Родина одна».

Для жителей и гостей столицы подготовлены обзорные экскурсии по залам, кинопоказы, лекции по истории искусств и мастер-класс от народного художника России, заслуженного художника Калмыкии, академика РАХ Дмитрия Сангаджиева.

Студенты и преподаватели Элистинского колледжа искусств нарисуют портреты посетителей, а также продемонстрируют искусство чтецов. В одном из залов музея развернется площадка «Открытый микрофон», где исполнители устроят музыкальный баттл.

Фото: Национальный музей Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова

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