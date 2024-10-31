1 ноября, 16:24
 12 °C
105,52
97,02
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 ноября, 12:13
НовостиСобытие

Договор о целевом обучении студентов подписан в КГУ

Договор о целевом обучении студентов подписан в КГУ

Сегодня Соглашение о сотрудничестве подписали ректор Бадма Салаев и главный судебный пристав РК Роман Мухортов. Предметом соглашения является подготовка кадров для УФССП РФ по РК по договорам на обучение. Документ подписан в рамках программы поддержки «Приоритет 2030».

- «Сегодня КалмГУ ставит перед собой приоритетную задачу - студенты должны осваивать не только теорию, но и практику. Чтобы студенты владели практическими навыками и могли гарантированного трудоустроиться», - сказал Б. Салаев.

Роман Мухортов подчеркнул: «Судебные приставы проводят встречи со студентами 12 лет. И подписание этого соглашения – продолжение проводимой совместной работы. Мы ее продолжаем, но уже точечно – целенаправленно будем готовить кадры для своей службы».

Фото: КалмГУ

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия