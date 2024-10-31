Договор о целевом обучении студентов подписан в КГУ

Сегодня Соглашение о сотрудничестве подписали ректор Бадма Салаев и главный судебный пристав РК Роман Мухортов. Предметом соглашения является подготовка кадров для УФССП РФ по РК по договорам на обучение. Документ подписан в рамках программы поддержки «Приоритет 2030».

- «Сегодня КалмГУ ставит перед собой приоритетную задачу - студенты должны осваивать не только теорию, но и практику. Чтобы студенты владели практическими навыками и могли гарантированного трудоустроиться», - сказал Б. Салаев.

Роман Мухортов подчеркнул: «Судебные приставы проводят встречи со студентами 12 лет. И подписание этого соглашения – продолжение проводимой совместной работы. Мы ее продолжаем, но уже точечно – целенаправленно будем готовить кадры для своей службы».

Фото: КалмГУ