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23 октября, 07:39
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Юные хоккеисты Калмыки впервые выступили в ледовом поединке

Товарищеский матч состоялся в Волгограде между командами «Джунгар» Элисты и командой «Прайд» Волгограда.

Игра проходила в формате 4 на 4 поперек поля с вратарями. Особенность и преимущество такого формата заключается в том, что на ограниченной площадке развивается скорость и быстрота принятия решений, происходит повышение активности во время игры, увеличивается время, в течение которого каждый игрок владеет шайбой.

По итогам матча, в ворота соперника Адьян Хасиков забросил 4 шайбы, Алексей Гариков, Жежеря Север – по одной шайбе.

Видео: Ледовый центр «Джунгар»

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