Футбол: расширяем границы дружбы

В Элисте завершилось Республиканское первенство по футболу «Детская футбольная Лига Бумба». В нем приняли участие юные футболисты из города Антрацит Луганской Народной Республики, Ставропольского края, Астраханской и Волгоградской областей.

Футболисты из ЛНР принимают участие в соревнованиях по футболу второй год в рамках Соглашения о взаимодействии Калмыкии с Антрацитовским районом Луганской Народной Республики.

В течении двух соревновательных дней юные футболисты получили яркие эмоции, познакомились друг с другом, приобрели важный футбольный опыт.

В свободное время после матчей детям был организован культурный досуг, они посетили кинотеатр «Октябрь», а также буддийский храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

Фото: Министерство физической культуры и спорта Республики Калмыкия