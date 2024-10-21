23 октября, 11:48
 10 °C
104,87
96,59
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 октября, 07:48
НовостиСобытиеСпорт

Футбол: расширяем границы дружбы

Футбол: расширяем границы дружбы

В Элисте завершилось Республиканское первенство по футболу «Детская футбольная Лига Бумба». В нем приняли участие юные футболисты из города Антрацит Луганской Народной Республики, Ставропольского края, Астраханской и Волгоградской областей.

Футболисты из ЛНР принимают участие в соревнованиях по футболу второй год в рамках Соглашения о взаимодействии Калмыкии с Антрацитовским районом Луганской Народной Республики.

В течении двух соревновательных дней юные футболисты получили яркие эмоции, познакомились друг с другом, приобрели важный футбольный опыт.

В свободное время после матчей детям был организован культурный досуг, они посетили кинотеатр «Октябрь», а также буддийский храм «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

Фото: Министерство физической культуры и спорта Республики Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия