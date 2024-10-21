Размер квоты на работу иностранцев в РК будет уменьшен
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Ранее хозяйствующими субъектами планировалось привлечь 92 иностранных гражданина из Сирийской Арабской Республики, Индии, Китайской Народной Республики, Монголии.
В Республике Калмыкия предложили утвердить 34 разрешения и приглашения иностранных работников, заявленных в этом году. Такое решение с учетом корректировок было принято на заседании межведомственной комиссии РК по вопросам привлечения и использования иностранных работников.
По итогам заседания предложения об уменьшении размера квоты будут направлены на рассмотрение в Правительство Республики Калмыкия, Минтруд России.
Фото: Правительство Республики Калмыкия