Размер квоты на работу иностранцев в РК будет уменьшен

Ранее хозяйствующими субъектами планировалось привлечь 92 иностранных гражданина из Сирийской Арабской Республики, Индии, Китайской Народной Республики, Монголии.

В Республике Калмыкия предложили утвердить 34 разрешения и приглашения иностранных работников, заявленных в этом году. Такое решение с учетом корректировок было принято на заседании межведомственной комиссии РК по вопросам привлечения и использования иностранных работников.

По итогам заседания предложения об уменьшении размера квоты будут направлены на рассмотрение в Правительство Республики Калмыкия, Минтруд России.

Фото: Правительство Республики Калмыкия