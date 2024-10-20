Юные гости из Антрацита знакомятся с культурой и традициями республики
Дети из подшефного Антрацитовского района Луганской Народной Республики продолжают 14-дневный курс лечения в Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями.
Кроме лечебных процедур они ежедневно занимаются с педагогами - дефектологами, логопедами, психологами. Продолжаются уроки в швейной мастерской и изостудии. Дети с удовольствием посещают занятия по плаванию.
Необходимую поддержку получают и мамы. В «Школе родителей» их обучают различным методикам, по которым они смогут продолжить занятия в домашних условиях.
В свободное от процедур время, дети и их мамы с большим интересом знакомятся с культурой и национальными традициями нашей республики. А еще они посетили Русский театр драмы и комедии, для них организовали экскурсию по достопримечательностям Элисты.
Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия