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22 октября, 07:07
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Юные гости из Антрацита знакомятся с культурой и традициями республики

Юные гости из Антрацита знакомятся с культурой и традициями республики

Дети из подшефного Антрацитовского района Луганской Народной Республики продолжают 14-дневный курс лечения в Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Кроме лечебных процедур они ежедневно занимаются с педагогами - дефектологами, логопедами, психологами. Продолжаются уроки в швейной мастерской и изостудии. Дети с удовольствием посещают занятия по плаванию.

Необходимую поддержку получают и мамы. В «Школе родителей» их обучают различным методикам, по которым они смогут продолжить занятия в домашних условиях.

В свободное от процедур время, дети и их мамы с большим интересом знакомятся с культурой и национальными традициями нашей республики. А еще они посетили Русский театр драмы и комедии, для них организовали экскурсию по достопримечательностям Элисты.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия

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