Ремонтные работы идут на мосту

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения на территории поселка Овата Целинного района.

Работы на мосту через речку Овата обеспечат безопасность движения по федеральной дороге Р-22 и улучшение качества дорожной инфраструктуры.

На сегодняшний день полностью разобраны старые конструкции моста, смонтированы тротуарные плиты, забетонирована проезжая часть, установлено перильное ограждение.

Дополнительно рабочие произведут устройство асфальтобетонного покрытия на мосту и подходах в пределах переходных плит. Весь комплекс ремонтных работ планируется завершить до конца года.

Фото: Правительство Республики Калмыкия