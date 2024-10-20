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22 октября, 07:33
НовостиСобытиеСтроительство

Ремонтные работы идут на мосту

Ремонтные работы идут на мосту

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» продолжается капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения на территории поселка Овата Целинного района.

Работы на мосту через речку Овата обеспечат безопасность движения по федеральной дороге Р-22 и улучшение качества дорожной инфраструктуры.

На сегодняшний день полностью разобраны старые конструкции моста, смонтированы тротуарные плиты, забетонирована проезжая часть, установлено перильное ограждение.

Дополнительно рабочие произведут устройство асфальтобетонного покрытия на мосту и подходах в пределах переходных плит. Весь комплекс ремонтных работ планируется завершить до конца года.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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