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22 октября, 06:55
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В Элисте задержан подозреваемый в краже

В Элисте задержан подозреваемый в краже

Ориентировка на подозреваемого была направлена службам, в соответствии с которой патрульно-постовой наряд задержали мужчину в 1 микрорайоне города.

В дежурной части Управления МВД России по городу Элисте местный житель сообщил, что у него пропали мобильный телефон и личные документы. Было установлено, что мужчина забыл свои вещи на остановке, а позже там их не обнаружил.

42-летний житель села Троицкое в содеянном сознался и пояснил, что телефон намеревался сдать в ломбард, но не успел.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По окончании процессуальных мероприятий имущество будет передано законному владельцу.

Фото: МВД Калмыкия

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