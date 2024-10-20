22 октября, 06:55
В Элисте задержан подозреваемый в краже
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Ориентировка на подозреваемого была направлена службам, в соответствии с которой патрульно-постовой наряд задержали мужчину в 1 микрорайоне города.
В дежурной части Управления МВД России по городу Элисте местный житель сообщил, что у него пропали мобильный телефон и личные документы. Было установлено, что мужчина забыл свои вещи на остановке, а позже там их не обнаружил.
42-летний житель села Троицкое в содеянном сознался и пояснил, что телефон намеревался сдать в ломбард, но не успел.
В настоящее время проводятся следственные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По окончании процессуальных мероприятий имущество будет передано законному владельцу.
Фото: МВД Калмыкия