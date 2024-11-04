Юные гимнастки соревнуются в Элисте

Во всероссийском соревновании по художественной гимнастике «Маленькая фея» принимают участие юные спортсменки из 23 регионов России.

До 8 ноября в Ойрат-Арене Элисты они будут демонстрировать своё мастерство, грацию и красоту, соревнуясь в индивидуальных и групповых упражнениях.

Почетная гостья всероссийских соревнований - чемпионка летних Олимпийских игр в Лондоне, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта России Алина Макаренко.

На торжественной церемонии открытия всероссийских соревнований удостоверения и значки «Мастер спорта России» были вручены гимнасткам – Дарине Анджукаевой, Элиане Свириденко, Карине Маштабдуловой, Ирине Водопьяновой и Айлане Джониковой.