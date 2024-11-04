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6 ноября, 07:16
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В финале конкурса «Флагманы образования» педагоги Калмыкии

В финале конкурса «Флагманы образования» педагоги Калмыкии

На площадке мастерской управления «Сенеж» состоялась торжественная церемония открытия финала профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей» среди педагогов и управленцев в сфере образования.

В этом году Калмыкию представляют финалисты - Наталья Шевцова и Анастасия Кривенец из Городовиковска и Алла Тактинова из села Троицкое Целинного района.

В первый день они приняли участие в командообразовании «Флагманы – 2024», познакомились с коллегами. На протяжении четырех дней финалисты из республики будут соревноваться за звание победителя конкурса «Флагманы образования».

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия

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