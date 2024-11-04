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6 ноября, 07:40
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Большая музыка в малые города

В рамках проекта «Большая музыка в малые города» во Дворце детского творчества состоялся концерт.

Это совместное выступление под названием «О чем говорит музыка» учащихся Элистинской детской музыкальной школы №1 им. С-Г. Дорджина и солистов ансамбля Астраханской государственной консерватории стало традиционным.

Федеральный проект «Большая музыка в малые города» представляет собой музыкально-просветительскую программу, реализуемую фондом «Мост искусств» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Главная цель - привлечь жителей малых городов к классической музыке и наладить взаимодействие между музыкальными вузами и образовательными учреждениями, занимающимися музыкальным обучением.

Видео: Официальный канал Администрации города Элисты

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