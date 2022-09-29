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27 декабря, 11:38
Новости

Юные фигуристки Калмыкии выступили со своими номерами на льду центра "Джунгар"

Юные фигуристки Калмыкии выступили со своими номерами на льду центра "Джунгар"

Девочкам были вручены призы и дипломы, после выступлений прошел банкет. "Все девочки - молодцы. За такой короткий период времени мы смогли показать достойную программу, на соревнованиях в Астрахани наших фигуристок отметили и очень хвалили. Девочки за год занятий смогли показать отличный результат. Будем работать в таком же духе!" - отметила тренер по фигурному катанию ледового центра "Джунгар" Дарья Щукина.

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