Юные фигуристки Калмыкии выступили со своими номерами на льду центра "Джунгар"

Девочкам были вручены призы и дипломы, после выступлений прошел банкет. "Все девочки - молодцы. За такой короткий период времени мы смогли показать достойную программу, на соревнованиях в Астрахани наших фигуристок отметили и очень хвалили. Девочки за год занятий смогли показать отличный результат. Будем работать в таком же духе!" - отметила тренер по фигурному катанию ледового центра "Джунгар" Дарья Щукина.