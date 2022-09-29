Опрос: в Калмыкии треть работающих считают, что им не дарили плохих подарков на Новый год

Портал о работе провёл в Калмыкии открытый опрос о новогодних подарках. В нём участвовали представители экономически активного населения.



Как выяснилось, какой-либо предмет одежды был худшим новогодним подарком в жизни, рассказали 15% жителей Калмыкии. Еще 6% сообщили, что самый неудачный подарок для них — это сувениры: новогодние статуэтки, свечи, магниты, копилки, брелоки. Каждый двадцатый философски заметил, что хуже всего в Новый год чувствовать себя одиноким или получить плохую весть. Еще по 4% опрошенных огорчились, получив от Деда Мороза сладости, косметические средства или парфюмерию — духи, пену для бритья и т. п. В антирейтинг неудачных новогодних подарков вошли также кухонные принадлежности — полотенца, кружки, сковородки и прочая утварь. 3% рассказали о других подарках, которые их отнюдь не порадовали: в их числе весы, бенгальские огни, наборы инструментов, коньки, цветы, купоны и т. д. О том, что он никогда не получал плохих подарков, сообщил каждый третий горожанин (33%), а 8% признались, что самое худшее для них — это отсутствие хоть какого-то знака внимания в праздничный день.