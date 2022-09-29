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27 декабря, 11:26
Новости

Сегодня в Национальной библиотеке имени Амур-Санана пройдет торжественное открытие литературного музея имени Давида Кугультинова

Сегодня в Национальной библиотеке имени Амур-Санана пройдет торжественное открытие литературного музея имени Давида Кугультинова

В прошлом году эту идею поддержали поэты и писатели, ветераны культуры, представители творческой общественности республики. В библиотеке выделили отдельное помещение, приобрели компьютерное оборудование, выставочные витрины.

По словам сотрудников библиотеки, музей станет хранителем и пропагандистом истории калмыцкой литературы, станет местом проведения литературных вечеров, презентаций книжных новинок.

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