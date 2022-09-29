27 декабря, 11:26
Сегодня в Национальной библиотеке имени Амур-Санана пройдет торжественное открытие литературного музея имени Давида Кугультинова
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В прошлом году эту идею поддержали поэты и писатели, ветераны культуры, представители творческой общественности республики. В библиотеке выделили отдельное помещение, приобрели компьютерное оборудование, выставочные витрины.
В прошлом году эту идею поддержали поэты и писатели, ветераны культуры, представители творческой общественности республики. В библиотеке выделили отдельное помещение, приобрели компьютерное оборудование, выставочные витрины.
По словам сотрудников библиотеки, музей станет хранителем и пропагандистом истории калмыцкой литературы, станет местом проведения литературных вечеров, презентаций книжных новинок.