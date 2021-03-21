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7 апреля, 18:35
НовостиКультура

Юные элистинцы познакомились со старой сказкой «Кот в сапогах» в новом исполнении

Юные элистинцы познакомились со старой сказкой «Кот в сапогах» в новом исполнении

 Белорусский академический ТЮЗ начинает гастроли в Калмыкии. В зрительном зале школьники и воспитанники детских садов. Они познакомились с героями истории и получили массу эмоций.

За три дня белорусская труппа – а это всего 6 актеров – представит классику Шарля Перро еще пять раз. Кстати, коллектив из Минска в Калмыкии уже в третий раз. По словам исполнителя заглавной роли, зрители степной республики всегда гостеприимны.

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