Калмыкия сегодня присоединилась к Всероссийскому флешмобу «Утренняя зарядка»

Он был приурочен к Всемирному дню здоровья. Его ежегодно отмечают 7 апреля. Сотни педагогов объединились сегодня в единую команду, чтобы получить заряд бодрости и хорошего настроения.

Когда, как не в это цветущее апрельское время вспомнить о своем самочувствии. Всероссийскую эстафету здоровья приняли и жители степной столицы. На стадионе «Восточный» прошло общее мероприятие — «Утренняя зарядка». Всё что нужно, это присутствие и готовность зарядиться.

Преподаватель калмыцкого языка многопрофильной гимназии Бадма Бельтеев, как только узнал о флешмобе, сразу предложил своим коллегам принять в нем участие. Более 150 сотрудников городских школ и детских садов присоединились к спортивной акции.

Многие пришли с детьми. Активность проявляет и старшее поколение. Участники уверяют, что упражнения под силу людям разного возраста и с любой степенью спортивной подготовки.

Комплекс упражнений подготовили представители профсоюза работников образования Калмыкии с помощью преподавателей физкультуры. За слаженность и синхронность отвечает педагог Геннадий Бадма-Гаряев.

2021 объявлен годом спорта, здоровья и долголетия. Впереди десятки мероприятий, в которых могут принять участие все желающие.

Главное результат - чтобы все вместе: педагоги, учащиеся и их родители ощутили прилив бодрости, зарядились хорошим настроением и желанием делиться своей улыбкой с окружающими.