Юные борцы завоевали награды в Ростовской области

Молодые спортсмены Калмыкии приняли участие в VII ежегодном турнире по вольной борьбе. Этот межрегиональный турнир посвящен памяти мастера спорта СССР Владиславу Кильба и традиционно проводится в городе Семикаракорск Ростовской области. Более трехсот ребят из многих городов и республик приняли в нем участие.

Юные спортсмены по вольной борьбе из Калмыкии заняли призовые места. Второе место в своих весовых категориях завоевали Энкир Джальсанов - воспитанник секции «Вольная борьба» из Большого Царына и Бата Годгаев – спортсмен Элистинского дворца детского творчества.

Нимгир Иванов и Артем Бадмаев из Большого Царына заняли третье место.

Фото: Дворец детского творчества