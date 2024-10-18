Юные борцы завоевали награды в Ростовской области
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Молодые спортсмены Калмыкии приняли участие в VII ежегодном турнире по вольной борьбе. Этот межрегиональный турнир посвящен памяти мастера спорта СССР Владиславу Кильба и традиционно проводится в городе Семикаракорск Ростовской области. Более трехсот ребят из многих городов и республик приняли в нем участие.
Юные спортсмены по вольной борьбе из Калмыкии заняли призовые места. Второе место в своих весовых категориях завоевали Энкир Джальсанов - воспитанник секции «Вольная борьба» из Большого Царына и Бата Годгаев – спортсмен Элистинского дворца детского творчества.
Нимгир Иванов и Артем Бадмаев из Большого Царына заняли третье место.
Фото: Дворец детского творчества