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21 октября, 10:54
НовостиСобытиеКриминал

В Калмыкии пресекли незаконную добычу рыбы.

В Калмыкии пресекли незаконную добычу рыбы.

Полицейские в Ики-Буруле задержали жителя Ставропольского края. Он выловил 18 рыб частиковых пород на берегу реки Восточный Маныч. У него изъята ставная сеть длиной 63 метров. Ее и улов направили на экспертизу. Туда же отправились трофеи и запрещенные орудия лова двоих жителей села Красномихайловское. Ими они выловили 56 рыб частиковых видов. По результатам экспертиз будут приняты процессуальные решения.

Фото: МВД Калмыкия

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