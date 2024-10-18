В Калмыкии пресекли незаконную добычу рыбы.

Полицейские в Ики-Буруле задержали жителя Ставропольского края. Он выловил 18 рыб частиковых пород на берегу реки Восточный Маныч. У него изъята ставная сеть длиной 63 метров. Ее и улов направили на экспертизу. Туда же отправились трофеи и запрещенные орудия лова двоих жителей села Красномихайловское. Ими они выловили 56 рыб частиковых видов. По результатам экспертиз будут приняты процессуальные решения.

Фото: МВД Калмыкия