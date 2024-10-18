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21 октября, 11:50
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Равдан Джуджинов - победитель всероссийских соревнований

Равдан Джуджинов - победитель всероссийских соревнований

Во всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе памяти В.Н. Лататуева Равдан Джуджинов стал победителем. В состязании в Ярославле приняли участие 200 спортсменов со всей страны, а их поединки оценивались судьями, как всероссийской, так и международной категории.

Молодой спортсмен представляет Калмыкию и Московскую область. Его тренировки проходят под руководством заслуженного мастера спорта по греко-римской борьбе тренера Сергея Суворов.

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по единоборствам Равдан Джуджинов отлично проявил себя и стал победителем в весовой категории до 77 кг среди мужчин.

Фото: Министерство физической культуры и спорта РК

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