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11 ноября, 12:14
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Юные борцы Калмыкии - в Улан Удэ

Юные борцы Калмыкии - в Улан Удэ

Юные борцы Калмыкии примут участие во Всероссийском турнире в Улан Удэ, где сегодня состоялось его открытие. Соревнования посвящены памяти обладателя Кубка мира, заслуженного мастера спорта России Сергея Замбалова. Лучшего будут выявлять среди юношей 13-15 лет. Укрепление дружеских связей между регионами, подготовка спортивного резерва и патриотическое воспитание детей и молодежи, по словам организаторов, главные задачи турнира.

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