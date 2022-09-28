Юные борцы Калмыкии - в Улан Удэ

Юные борцы Калмыкии примут участие во Всероссийском турнире в Улан Удэ, где сегодня состоялось его открытие. Соревнования посвящены памяти обладателя Кубка мира, заслуженного мастера спорта России Сергея Замбалова. Лучшего будут выявлять среди юношей 13-15 лет. Укрепление дружеских связей между регионами, подготовка спортивного резерва и патриотическое воспитание детей и молодежи, по словам организаторов, главные задачи турнира.