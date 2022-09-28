«Эй, ты, здравствуй!» на сцене Русского театра драмы и комедии

На сцене Русского театра драмы и комедии режиссер Наталья Ежкова сегодня представит постановку «Эй, ты, здравствуй!». Это история о первой любви двух подростков, двух молодых сердец, уже готовых на взрослые поступки. Действие происходит в курортном городке, где все располагает к романтике: лето, солнце, теплое море… Но все непросто. Герои сталкиваются с проблемой расслоения общества: она — простая девчонка из села, а он — столичный парень. Да еще у ребят разные взгляды на жизнь, любовь… Произведение периода оттепели сейчас звучит актуально, потому что и в 1960-е, и в 2020-е люди тоскуют по живому, неказенному общению, чувствуют ценность обычной человеческой жизни.