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11 ноября, 13:11
Новости

Поменять летнюю резину на зимнюю

Поменять летнюю резину на зимнюю

В пунктах вулканизации столицы уже на протяжении нескольких дней - очереди. Автовладельцы спешат поменять летнюю резину на зимнюю. Ведь уже со следующей недели синоптики прогнозируют в ночное время минусовую температуру воздуха. И хотя штрафов за езду на несоответствующих сезону покрышках не предусмотрено, самые дисциплинированные водители стараются заранее подготовиться к капризам погоды. Да и ездить круглый год на летней резине небезопасно. По данным инспекторов ГИБДД по Калмыкии, своевременное «переобувание» авто помогает в большинстве случаев избежать аварий на дорогах. И рекомендуют особенно внимательно следить за скоростью на мокрой и скользкой дороге и соблюдать дистанцию.

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