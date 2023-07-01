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4 июля, 10:25
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Юные боксеры из Калмыкии завоевали золотые медали на первенстве Ставропольского училища олимпийского резерва

Юные боксеры из Калмыкии завоевали золотые медали на первенстве Ставропольского училища олимпийского резерва

Соревнования проходили в Михайловске. Турнир собрал свыше 180-ти спортсменов из восьми регионов страны. Цвета калмыцкого флага защищали представители села Садовое Сарпинского района. Об этом сообщается в соцсетях спортшколы по боксу им. Ц.Балзанова. Артем и Вероника Скворцовы заняли Первое место. Владимир Панасенко и Рамазан Эльдеров стали третьими.

Фото: Школа олимпийского резерва по боксу имени Ц.С. Балзанова

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