С сегодняшнего дня дети и супруги участников спецоперации могут бесплатно заниматься спортом

В частности, воспользоваться услугами спорткомплекса Ойрат - арены. У каждого посетителя будет свой персональный абонемент, который упростит все процедуры пропуска в бассейн и в тренажерный зал. Это в основном касается семей погибших военнослужащих.

Их решили поддержать региональное отделение Госфонда «Защитники Отечества» и комитет семей воинов-Отечества Калмыкии. В этот раз вручили 15 сертификатов.