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4 июля, 10:27
Новости

С сегодняшнего дня дети и супруги участников спецоперации могут бесплатно заниматься спортом

С сегодняшнего дня дети и супруги участников спецоперации могут бесплатно заниматься спортом

В частности, воспользоваться услугами спорткомплекса Ойрат - арены. У каждого посетителя будет свой персональный абонемент, который упростит все процедуры пропуска в бассейн и в тренажерный зал. Это в основном касается семей погибших военнослужащих.

Их решили поддержать региональное отделение Госфонда «Защитники Отечества» и комитет семей воинов-Отечества Калмыкии. В этот раз вручили 15 сертификатов.

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