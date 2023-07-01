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4 июля, 10:20
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Ансамбль из Калмыкии завоевал гран-при на международном конкурсе в Анапе

Ансамбль из Калмыкии завоевал гран-при на международном конкурсе в Анапе

В нём приняли участие коллективы из 20 регионов России. Калмыкию в трех возрастных категориях представил заслуженный ансамбль танца “Цецг”. По итогам конкурса коллектив из степного региона завоевал гран-при в средней группе и стал лауреатом второй степени в старшей и смешанной группах. Кроме того, руководителя ансамбля Светлану Мухараеву наградили специальными дипломами и медалями.

Об этом сообщает пресс-служба Черноземельского РМО.

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