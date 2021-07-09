Сегодня в Токио отправилась команда России по греко-римской борьбе

В составе - чемпион мира Сергей Емелин, которого к олимпийским играм готовил наш земляк Басанг Боктаев. Он - старший тренер сборной страны. Кроме того, в числе наставников и Алина Макаренко. Чемпионка Лондона отвечает за групповые упражнения. Также уроженка Калмыкии Людмила Бодниева – в тренерском штабе гандбольной команды. Нам удалось связаться с Боктаевым и узнать о настрое атлетов.

Он курирует спортсменов в весе до 60 килограммов, в котором выступает его подопечный чемпион мира, двукратный чемпион Европы Сергей Емелин. Для Боктаева - эта первая Олимпиада, но к ней он относится, как к обычным состязаниям. Любой турнир требует максимальной концентрации и воли к победе. А на олимпийскую арену попадают сильнейшие.

Воспитанники Боктаева – Серей Емелин и бронзовый призер Лондонской олимпиады Мингиян Семенов уже встречались в поединке несколько лет назад. Тогда наш земляк уступил. "Но мы соперники лишь на ковре, а за его пределами друзья" - говорит Мингиян и с нетерпением ждет выступления товарища в Токио. Шанс попасть на Олимпийские игры есть у каждого спортсмена, утверждает Семенов. У него была возможность вновь громко заявить о себе на весь мир, но поражение на чемпионате России в январе не позволило ему войти в состав сборной. Однако, он остается кумиром для многих юных борцов. Сейчас Мингиян готовится к очередному российскому турниру, и намерен пробиться на пьедестал почета. Отметил, что без коронного приема, которому научил тренер Басанг Боктаев, не обойтись.

В Калмыкии есть перспективные борцы, которые прославляют республику, считает наставник сборной. К примеру, Равдан Джуджинов и Валерий Мангутов. А Олимпиада в Токио, по его мнению, мотивирует и дальше работать с молодежью, растить новое поколение олимпийцев, как Мингиян Семенов, который доказал мастерство калмыцких атлетов. Они достойно продолжают традиции предков, культивирую такой вид спорта как борьба на поясах - бок-бярлдян.