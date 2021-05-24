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23 июня, 16:45
НовостиОбщество

Юные акулы пера от 13 до 17 лет могут принять участие во Всероссийском конкурсе «В фокусе - детство»

Юные акулы пера от 13 до 17 лет могут принять участие во Всероссийском конкурсе «В фокусе - детство»

Стартовал прием творческих работ на региональный этап. Организатором выступает министерство социального развития, труда и занятости. Он проводится с целью привлечения внимания общественности и активизации позиции средств массовой информации по вопросам пропаганды семейных ценностей. 

 Работы принимаются по восьми номинациям. Участвовать могут все желающие, так или иначе, связанные с работой в сфере СМИ. 

 Победители регионального этапа представят республику на Всероссийском финале. Напомним, что в прошлом году лучшей в номинации «Жизнь замечательных семей» признана работа нашей коллеги Зои Бармагнановой. 

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