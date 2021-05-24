Сегодня дипломные работ защитили 11 начинающих журналистов

Выпускники КалмГУ сегодня защитили дипломные работы на «отлично». Кафедра калмыцкой литературы и журналистики работает с 2013 года. В этом году 11 бакалавров завершили курс обучения. Тематика представленных работ разнообразна и представляет интерес как с теоретической, так и с практической сторон. Большинство выпускников уже пробовали себя в качестве корреспондента, оператора и монтажера в ходе практики. Среди них, есть те, кто уже работает в стенах телевидения.