23 июня, 14:11
 38 °C
86,71
72,67
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 июня, 16:54
НовостиОбразование

Сегодня дипломные работ защитили 11 начинающих журналистов

Сегодня дипломные работ защитили 11 начинающих журналистов

Выпускники КалмГУ сегодня защитили дипломные работы на «отлично». Кафедра калмыцкой литературы и журналистики работает с 2013 года. В этом году 11 бакалавров завершили курс обучения. Тематика представленных работ разнообразна и представляет интерес как с теоретической, так и с практической сторон. Большинство выпускников уже пробовали себя в качестве корреспондента, оператора и монтажера в ходе практики. Среди них, есть те, кто уже работает в стенах телевидения. 

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия