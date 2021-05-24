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23 июня, 16:13
НовостиКультура

В поселке Кетченеры тоже будут показывать российские и зарубежные премьеры

В поселке Кетченеры тоже будут показывать российские и зарубежные премьеры

Фонд кино объявил результаты очередного отбора по поддержке таких объектов в населенных пунктах с численностью жителей до пятисот тысяч человек. Всего утверждены 122 кинозала из 53 субъектов России. Калмыцкий поселок оказался среди счастливчиков.

 Напомним, в декабре 2020 года широкий экран стал доступен жителям Лагани. На его техническое оснащение Фонд кино выделили 5 миллионов рублей. Заявку муниципалитет подал по инициативе известного режиссера Эллы Манжеевой. И теперь уже лаганцы не представляют своего досуга без походов в кино. Так что, кетченеровцы получат зал, оснащенный современным цифровым оборудованием. 

 

 

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