В поселке Кетченеры тоже будут показывать российские и зарубежные премьеры

Фонд кино объявил результаты очередного отбора по поддержке таких объектов в населенных пунктах с численностью жителей до пятисот тысяч человек. Всего утверждены 122 кинозала из 53 субъектов России. Калмыцкий поселок оказался среди счастливчиков.

Напомним, в декабре 2020 года широкий экран стал доступен жителям Лагани. На его техническое оснащение Фонд кино выделили 5 миллионов рублей. Заявку муниципалитет подал по инициативе известного режиссера Эллы Манжеевой. И теперь уже лаганцы не представляют своего досуга без походов в кино. Так что, кетченеровцы получат зал, оснащенный современным цифровым оборудованием.