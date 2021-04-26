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25 мая, 17:05
НовостиКультура

Проект нового фильма Эллы Манжеевой «Белой дороги!» отобран в программу Каннского кинофестиваля

Проект нового фильма Эллы Манжеевой «Белой дороги!» отобран в программу Каннского кинофестиваля

Напомним, этот мировой престижный кинофестиваль пройдет в июле. Мистическая драма –  совместное детище режиссера и продюсеров Елены Гликман и Виктории Лупик. Этот творческий союз сложился несколько лет назад на съемках фильма «Чайки», ставшего участником Берлинале и признанного Лучшим дебютом Кинотавра в 2015 году.

Новый полнометражный фильм – история Алдара. Спустя десять лет, он возвращается в родные места. Когда в степи пропадает его мать, он бросается на ее поиски. Им предстоит вновь обрести друг друга и вместе преодолеть путь, который не успели пройти при ее жизни.

По словам Эллы Манжеевой, это современный миф, который будет понятен каждому, кто переживал потерю не только близких людей, но и своего внутреннего «Я».

 

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