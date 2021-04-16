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17 мая, 16:46
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Юг России накроет волна зноя

Юг России накроет волна зноя

Жителей нескольких регионов ожидают температура выше 30 градусов в течение недели, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, «супервысокие» значения ожидаются в Волгоградской и Астраханской областях – в последней воздух прогреется до 31-36 градусов.

В Калмыкии, по словам синоптика, также будет жарко. А вот в Ростовской области и на Кубани прохладнее  20-25 градусов.

 А вот сегодня по данным Калмыцкого центра гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ожидается усиление ветра с порывами до 23 метров в секунду. В управлении МЧС убедительно рекомендуют соблюдать меры безопасности, воздержаться от выездов за город без крайней необходимости.

 

 

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