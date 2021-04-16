Делегация Народного Хурала Калмыкии приняла участие в XXXIV конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации

Она прошла в Волгограде, это юбилейная конференция - в этом году 20 лет со дня основания ЮРПА. Рассмотрели 75 предложений, подготовленных законодательными собраниями южных регионов. В ходе обсуждений было поддержано три инициативы и два обращения калмыцкого парламента. Так, депутаты предложили расширить перечень направлений использования материнского капитала, внести изменения в Федеральный закон о дополнительных гарантиях по соцподдержке детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей, получающих профессиональное образование на платной основе.

Все предложения калмыцких парламентариев будут направлены на рассмотрение в ГосДуму и Председателю Правительства страны. Особое внимание было уделено разработке программы по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон. Она омывает территорию 15 субъектов. В их числе и Калмыкию. Водные ресурсы используются для орошения земель, питья и хозяйственно-бытовых нужд. В последние годы в результате антропологической деятельности наблюдается затяжное маловодье, ухудшается экологическое состояние.

Водохозяйственная обстановка обостряется при наступлении засушливых периодов. Следующая – 35 Конференция Южно-Российской Парламентской Ассоциации запланирована на осень. Она будет проводиться Государственным Советом Республики Крым.