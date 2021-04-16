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17 мая, 17:34
НовостиГород

В городе установят 200 современных камер видеонаблюдения с новыми возможностями

В городе установят 200 современных камер видеонаблюдения с новыми возможностями

Например,  такими как считывание информации по сетчатке глаза. Это позволит системе «Безопасный город» идентифицировать личность, даже если человек использует защитную маску. Ноу-хау будут установлены в местах высокой проходимости. Об этом шла речь на совещании в Администрации города. Также совместно с органами внутренних дел рассматривается возможность устройства видеокамер возле образовательных учреждений. А самое главное – это позволит осуществлять контроль на улицах города в режиме реального времени круглосуточно.

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