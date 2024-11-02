Языкам народов в контексте новых технологий посвящена конференция

Сегодня в Элисте начала работу межрегиональная научно-практическая конференция «Языки России в контексте новых технологий и цифровизации».

Организатором научного форума выступил КалГУ при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Конференция проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики» и Международного десятилетия языков коренных народов.

Участников форума, гостей республики от имени Правительства РК приветствовала министр образования и науки РК Булган Ангирова. Она отметила важное значение совместной работы ученых-языковедов, педагогов по предметам региональной компетенции, общественных центров, СМИ по поддержке инициатив и программ, направленных на сохранение и развитие калмыцкого языка и языков других народностей, населяющих республику.

На конференции в течении двух дней обсудят вопросы применения новых цифровых технологий для сохранения языков народов РФ.

Фото: Правительство Республики Калмыкия