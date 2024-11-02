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5 ноября, 13:26
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Прокуратура Яшалтинского района провела проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения

Прокуратура Яшалтинского района провела проверку исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения

В ходе проверки установлено, что на протяжении всех обследуемых участков автомобильных дорог в селах Яшалта, Ульяновское и межпоселковая автомобильная дорога Яшалта – п. Бага-Тугтун имеются множественные разрушения асфальтобетонного покрытия (ямы, выбоины, сетка трещин), местами отсутствует горизонтальная дорожная разметка.

По итогам проверки прокурор района направил три административных исковых заявления в адрес администрации Яшалтинского РМО с требованием устранить выявленные нарушения.

Судом исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме. Исполнение решений поставлено на контроль.

Фото: kalmprok - Прокуратура Республики Калмыкия

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