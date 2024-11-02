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5 ноября, 13:42
НовостиКриминал

Полицейские Элисты задержали рецидивиста

Полицейские Элисты задержали рецидивиста

В магазине жительница Приютненского района обнаружила пропажу своей сумки, о чем незамедлительно сообщила в полицию. В сумке находились паспорт, личные документы и вещи. Ущерб составил более 10 000 рублей.

На место происшествия были вызваны следственно-оперативная группа, инспектор-кинолог со служебной собакой. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска, совместно с коллегами из патрульно-постовой службы полиции Элисты задержали подозреваемого - элистинца, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в том числе за кражу.

Мужчина признался в содеянном и пояснил, что украденную сумку он выбросил, а находящиеся в ней наушники продал, вырученные деньги потратил на личные нужды.

Следователем следственного отдела Управления МВД России по Элисте возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД Калмыкия

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