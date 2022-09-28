Яшкуль-Комсомольский-Артезиан

В рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" завершен ремонт этой дороги регионального значения. Работы велись на протяжении 10 км, на участке от 30 до 40 км.



Подрядной организацией было выполнено устройство новой дорожной одежды, укрепление обочин, установка бордюров на павильон и знаков, нанесение горизонтальной разметки.